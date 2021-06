Duclair Eglise Saint-Denis,Duclair Duclair, Seine-Maritime Duclair sous toutes les coutures ! Eglise Saint-Denis,Duclair Duclair Catégories d’évènement: Duclair

Seine-Maritime

Duclair sous toutes les coutures ! Eglise Saint-Denis,Duclair, 20 juin 2021-20 juin 2021, Duclair. Duclair sous toutes les coutures !

Eglise Saint-Denis,Duclair, le dimanche 20 juin à 14:00

Avec son bac et ses bords de Seine, Duclair sait inspirer les passants les plus curieux. Et si vous prenez le temps de vous y arrêtez, vous entendrez parler de son canard, son ancienne abbaye et sa clouterie Mustad ! Allez, on vous emmène !

Visite gratuite, sur inscription

Visite guidée en partenariat avec la ville de Duclair Eglise Saint-Denis,Duclair Duclair Duclair Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T14:00:00 2021-06-20T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Duclair, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Saint-Denis,Duclair Adresse Duclair Ville Duclair lieuville Eglise Saint-Denis,Duclair Duclair