Journées Européennes du Patrimoine au Château du Taillis Château du Taillis, 16 septembre 2023, Duclair.

Lors de visites exceptionnelles, venez découvrir l’intérieur du Château, ainsi que son Parc et ses Jardins, guidées par le propriétaire. Le Musée « Août 44 : Enfer sur la Seine » est ouvert à la visite libre.

Le domaine plongera dans l’époque Napoléonienne avec la participation de l’Association du « 10ème escadron de chasseur à cheval »..

2023-09-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-16 17:00:00. .

Château du Taillis Hammeau de Saint-Paul

Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie



During exceptional visits, come and discover the interior of the Château, as well as its Park and Gardens, guided by the owner. The Museum « August 44: Hell on the Seine » is open to the public.

The domain will plunge into the Napoleonic era with the participation of the Association of the « 10th Squadron of Horse Hunters ».

Durante visitas excepcionales, venga a descubrir el interior del Château, así como su Parque y Jardines, guiado por el propietario. El Museo « August 44: Hell on the Seine » está abierto al público.

La finca se sumergirá en la época napoleónica con la participación de la Asociación « 10º Escuadrón de Cazadores a Caballo ».

Im Rahmen von Sonderführungen können Sie das Innere des Schlosses sowie den Park und die Gärten unter der Leitung des Eigentümers besichtigen. Das Museum « August 44: Hölle auf der Seine » kann frei besichtigt werden.

Das Anwesen taucht mit der Teilnahme des Vereins « 10ème escadron de chasseur à cheval » in die napoleonische Zeit ein.

