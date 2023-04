« Rendez-vous aux jardins » Grand marché aux plantes et de la nature Château du Taillis, 3 juin 2023, Duclair.

Lors de cette manifestation nationale, le Château propose différentes animations sur toute la journée :

Un grand marché décorations, jardins et produit de la nature. Venez découvrir nos artisans locaux, nos plantes et nos gourmandises.

Des visites commentées et guidées par le propriétaire, du parc et des jardins..

2023-06-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-03 18:00:00. .

Château du Taillis Hammeau de Saint-Paul

Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie



During this national event, the castle offers various activities throughout the day:

A big market of decorations, gardens and products of nature. Come and discover our local craftsmen, our plants and our delicacies.

Guided tours of the park and gardens by the owner.

Durante este acontecimiento nacional, el Château ofrece diversas actividades a lo largo del día:

Un gran mercado de adornos, jardines y productos naturales. Venga a descubrir a nuestros artesanos locales, nuestras plantas y nuestros manjares.

Visitas guiadas del parque y los jardines por el propietario.

Während dieser nationalen Veranstaltung bietet das Schloss den ganzen Tag über verschiedene Animationen an:

Ein großer Markt für Dekorationen, Gärten und Naturprodukte. Entdecken Sie unsere lokalen Handwerker, unsere Pflanzen und unsere Leckereien.

Kommentierte und vom Eigentümer geführte Besichtigungen des Parks und der Gärten.

Mise à jour le 2023-03-28 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité