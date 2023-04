Murder Party « Anniversaire Macabre » Château du Taillis, 15 avril 2023, Duclair.

Le Comte Wandrille du Fay, propriétaire du Château, a été retrouvé mort dans le salon du musique. Suicide, meurtre, assassinat? Enquêtez, fouillez, interrogez et retrouvés le ou les coupables. Nous comptons sur vous!

Interdit aux moins de 12 ans..

2023-04-15 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-15 . .

Château du Taillis Hammeau de Saint-Paul

Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie



Count Wandrille du Fay, owner of the Château, was found dead in the music room. Suicide, murder, assassination? Investigate, search, question and find the culprit(s). We count on you!

Forbidden for children under 12 years old.

El conde Wandrille du Fay, propietario del Château, fue encontrado muerto en la sala de música. ¿Suicidio, asesinato, magnicidio? Investiga, busca, interroga y encuentra al culpable o culpables. Contamos con usted

Prohibido para menores de 12 años.

Graf Wandrille du Fay, der Besitzer des Schlosses, wurde tot in seinem Musikzimmer aufgefunden. Selbstmord, Mord oder Totschlag? Ermitteln Sie, durchsuchen Sie, befragen Sie und finden Sie den oder die Schuldigen. Wir zählen auf Sie!

Nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.

