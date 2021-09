Paris La Dame de Canton île de France, Paris DUCKY SMOKTON La Dame de Canton Paris Catégories d’évènement: île de France

« À MOBYLETTE » – Ça vous dit quelque chose ?… – Mais certainement, c’est leur parodie de “La BICYCLETTE“ d’Yves Montant – Eh bien oui, celle là même qui passe encore régulièrement sur FIP… France Info… Ina… Tralala… Après 30 ans de Scène, quelques centaines de concerts, des milliers de spectateurs éblouis, encore sous le charme… et pour finir, 2 ans de Covid… les voilà de retour. – Qui ça ? – Les Ducky Smokton !!! Ils vous offrent un spectacle de chansons imagées, comme un petit air frais qui sent bon l’océan, le musc et l’huile solaire. Une brise légère de celles qui font voler les cheveux des femmes insaisissables et déroutantes, comme un vent tournant, pouvant tout autant devenir tornade, flatulence ou courant d’air. Ducky Smokton en concert, sont accompagnés de tous les personnages de leur mythologie : Dolorès la guérisseuse, Lili la péripapétitienne, Manuel Juan Alvarez il Camaron de la Isla le toréador amoureux, L’ Za la fatale créature, Divine et le garçon boucher… Pour les découvrir et pour vous changer l’air, venez voir et entendre Les Ducky Smokton dans leur nouveau spectacle : “LA VIE CONJUGALE COMME OUTIL D’ACCESSION AU BONHEUR” Les moyens mis en œuvre : ROLAN > Dit “La Castafiore“, martyrise la plume autant que son organe expressif et puissant. RUDY > Le personnage responsable, empreint de gravité, la base en quelque sorte… la Basse. MICHEL > (alias Manuel Juan Alvarez il Camaron de la Isla) : dans le rôle de Cupidon brandissant de son arc à 6 cordes toute sa séduction … mais qui succombera ? PAT > Notre cœur battant de son rythme vital, prendra le contrôle de vos corps envoûtés. VOUS > qui tiendrez le rôle le plus important. Vous devrez applaudir entre les chansons et faire Hourra Hourra !! de temps en temps. Bon courage … Concerts -> Autre concert La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

