DUCKS LTD Ubu Club Rennes, jeudi 30 mai 2024.

Ducks Ltd.Originaire de Toronto, Ducks Ltd. est un duo de jangle pop formé par Tom McGreevy (voix, guitare, basse, claviers) et Evan Lewis (guitare, basse, programmation de batterie). Ces deux amoureux de la pop des années 80 ont notamment publié en 2023 des reprises de The Cure, The Feelies ou encore The Jesus and Mary Chain, rejoints par des amis musiciens tels que le groupe Ratboys. Après un EP et un premier album tous deux acclamés par la critique, Ducks Ltd passe en 2024 à la vitesse supérieure avec Harm’s Way, un second album enregistré à Chicago avec le producteur Dave Vettraino. En résulte leur travail le plus intuitif et organique, dans lequel Tom McGreevy tente d’exprimer, à travers des mélodies aussi simples que désarmantes, « la tension de vivre dans un monde quand on a l’impression qu’il est prêt à s’effondrer ».

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

Ubu Club 1, rue St Helier 35000 Rennes 35