Organisée par les 3 Clubs Rotary de Compiègne, la Duckrace est une course dont l'objectif est d'aider les jeunes sapeurs-pompiers de notre ville. À 17h : 10 000 canards en plastique prendront le départ sur l'Oise au niveau du Club Nautique Cours Guynemer. Chaque canard portera un numéro correspondant à un ticket et le premier qui atteindra le pont Louis XV gagnera une voiture et les 49 suivants se verront offrir de magnifique lots. Présentation de la course et achat des tickets sur leur site internet. https://compiegne.adopteuncanard.com/

