Duck Race, course de canards Route Urbidea Cambo-les-Bains, dimanche 7 juillet 2024.

Pour la 5-ème fois au Pays basque, la ville de Cambo-les-Bains accueillera une Duck Race ou Course de Canards (course de 511m sur la Nive).

Le principe consiste à acheter des tickets rattachés par des numéros à des canards en plastiques de couleur jaune. Le 1er canard arrivé remporte le 1er lot, plus de 50 lots à gagner. L’organisateur reverse l’intégralité des bénéfices à des associations caritatives.

Animations, restauration et remise des lots Jardin public du Bas-Cambo.

12h30, repas (Mur à Gauche d’Etchehandia).

16h30, départ de la course.

17h15, concert du duo Abdellah et Xana au Jardin public.

Canards en vente sur le site internet https://duckracecambo64.fr/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 16:30:00

fin : 2024-07-07

Route Urbidea Bas-Cambo

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

