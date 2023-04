La Nuit des Dragons, 26 octobre 2023, Ducey-Les Chéris.

Le CPIE du Cotentin propose une découverte des salamandres, au cours d’une balade nocturne, tout en participant à un comptage national de ces amphibiens, pour mieux connaître l’évolution de leurs populations alors qu’elles semblent régresser. Gratuit.

Réservation obligatoire au 02 33 46 37 06.

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur le site ENS du bois d’Ardennes à Ducey..

2023-10-26 à 20:00:00 ; fin : 2023-10-26 22:00:00. .

Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie



The CPIE du Cotentin proposes a discovery of the salamanders, during a night walk, while participating in a national count of these amphibians, to better know the evolution of their populations whereas they seem to regress. Free of charge.

Reservation required at 02 33 46 37 06.

Animation proposed by the departmental council of the Manche on the ENS site of the Ardennes wood in Ducey.

El CPIE du Cotentin propone un descubrimiento de las salamandras, durante un paseo nocturno, mientras se participa en un recuento nacional de estos anfibios, para comprender mejor la evolución de sus poblaciones cuando parecen estar en regresión. Entrada gratuita.

Reserva obligatoria en el 02 33 46 37 06.

Animación propuesta por el Conseil Départemental de la Manche en el sitio ENS del Bois d’Ardennes en Ducey.

Das CPIE du Cotentin bietet eine Nachtwanderung zur Entdeckung der Salamander an. Gleichzeitig nehmen Sie an einer landesweiten Zählung dieser Amphibien teil, um mehr über die Entwicklung ihrer Populationen zu erfahren, da sie rückläufig zu sein scheinen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Reservierung erforderlich unter 02 33 46 37 06.

Die Veranstaltung wird vom Conseil départemental de la Manche auf dem ENS-Gelände Bois d’Ardennes in Ducey angeboten.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche