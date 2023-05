Découverte de la Sélune en canoë bi-places 4 Rue du Général Leclerc, 1 août 2023, Ducey-Les Chéris.

Balade découverte de la rivière la Sélune en canoë bi-places. Ce fleuve côtier se jette dans la Baie du Mont-Saint-Michel.. Rendez-vous Place du Pâtis, face au château des Montgommery de Ducey-Les Chéris. Être présent 10 minutes avant. Inscription obligatoire 24h avant la sortie dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique ou sur notre site de réservation en ligne : https://reservation.ot-montsaintmichel.com/.

2023-08-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-01 . .

4 Rue du Général Leclerc Ducey

Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie



Discover the river Sélune in a two-seater canoe. This coastal river flows into the Bay of Mont-Saint-Michel. Meeting point Place du Pâtis, in front of the Montgommery castle of Ducey-Les Chéris. Be present 10 minutes before. Registration required 24 hours before the outing in one of our Tourist Information Offices or on our online booking site: https://reservation.ot-montsaintmichel.com/

Descubra el río Sélune en una canoa biplaza. Este río costero desemboca en la bahía del Mont-Saint-Michel. Punto de encuentro Place du Pâtis, frente al castillo de Montgommery en Ducey-Les Chéris. Hay que presentarse 10 minutos antes. Inscripción obligatoria 24 horas antes de la salida en una de nuestras Oficinas de Turismo o en nuestro sitio de reservas en línea: https://reservation.ot-montsaintmichel.com/

Entdeckungsfahrt auf dem Fluss Sélune in einem Zweisitzerkanu. Dieser Küstenfluss mündet in die Bucht von Mont-Saint-Michel… Treffpunkt: Place du Pâtis, gegenüber dem Schloss der Familie Montgommery in Ducey-Les Chéris. 10 Minuten vorher anwesend sein. Anmeldung 24 Stunden vor dem Ausflug in einem unserer Touristeninformationsbüros oder über unsere Online-Reservierungsseite erforderlich: https://reservation.ot-montsaintmichel.com/

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche