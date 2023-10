Saison Culturelle > Spectacle « Bleu silence » Ducey Ducey-Les Chéris, 30 janvier 2024, Ducey-Les Chéris.

Ducey-Les Chéris,Manche

Danse, théâtre.

Compagnie Vendaval.

Des tableaux chorégraphiés d’une grande beauté nous plongent dans le labyrinthe inextricable de la violence conjugale. La danse contemporaine se mêle au hip-hop, au théâtre et au chant lyrique pour dénoncer ces bleus silencieux.

Une danse sublime, rythmée et percutante.

Des corps aimés, honteux, passionnés, furieux s’élancent dans une danse sans répit, toujours sur le qui-vive. Des airs d’opéra viennent caresser et envelopper les corps.

Bleu Silence est un sursaut, un enthousiasme, un dépassement, un cri de victoire pour celles et ceux qui ont survécu à la violence.

Ce spectacle utilise l’imaginaire pour montrer l’engrenage émotionnel et psychologique s’appuyant sur des corps libres et expressifs.

Entre pudeur et dignité, sans voyeurisme, ni pathos, la musique adoucit le renversement des nombreux clichés. Et quand les mots ne suffisent pas, la danse surgit.

A partir de 13 ans.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2024-01-30 20:30:00 fin : 2024-01-30 . .

Ducey Salle du stade

Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie



Dance, theater.

Compagnie Vendaval.

Beautifully choreographed tableaux plunge us into the inextricable labyrinth of domestic violence. Contemporary dance blends with hip-hop, theater and lyrical song to denounce these silent blues.

Sublime, rhythmic, powerful dance.

Bodies that are loved, ashamed, passionate and furious, dance without respite, always on the alert. Opera arias caress and envelop the bodies.

Bleu Silence is a burst of enthusiasm, a surpassing of the limits, a victory cry for those who have survived violence.

The show uses the imaginary to show the emotional and psychological spiral, supported by free, expressive bodies.

Between modesty and dignity, without voyeurism or pathos, the music softens the reversal of the many clichés. And when words are not enough, dance is the answer.

Ages 13 and up.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Danza, teatro.

Compañía Vendaval.

Unos cuadros bellamente coreografiados nos sumergen en el inextricable laberinto de la violencia doméstica. La danza contemporánea se mezcla con el hip-hop, el teatro y la canción lírica para denunciar estas magulladuras silenciosas.

Danza sublime, rítmica, contundente.

Cuerpos amados, avergonzados, apasionados y furiosos se lanzan a una danza que no cesa, siempre alerta. Las arias de ópera acarician y envuelven los cuerpos.

Bleu Silence es una sacudida de entusiasmo, una superación de los límites, un grito de victoria para los que han sobrevivido a la violencia.

Este espectáculo utiliza la imaginación para mostrar la espiral emocional y psicológica, utilizando cuerpos libres y expresivos.

Entre el pudor y la dignidad, sin voyeurismo ni patetismo, la música suaviza la inversión de los numerosos clichés. Y cuando las palabras no bastan, la danza es la respuesta.

A partir de 13 años.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Tanz und Theater.

Compagnie Vendaval.

Choreographierte Bilder von großer Schönheit lassen uns in das unentwirrbare Labyrinth der häuslichen Gewalt eintauchen. Zeitgenössischer Tanz vermischt sich mit Hip-Hop, Theater und lyrischem Gesang, um diese stillen Blutergüsse anzuprangern.

Ein erhabener, rhythmischer und eindringlicher Tanz.

Geliebte, beschämte, leidenschaftliche, wütende Körper stürzen sich in einen unaufhörlichen Tanz, immer auf der Hut. Opernmelodien umschmeicheln und umhüllen die Körper.

Bleu Silence ist ein Aufbäumen, eine Begeisterung, eine Überwindung, ein Siegesschrei für diejenigen, die die Gewalt überlebt haben.

Das Stück nutzt die Vorstellungskraft, um die emotionale und psychologische Spirale zu zeigen, und stützt sich dabei auf freie und ausdrucksstarke Körper.

Zwischen Scham und Würde, ohne Voyeurismus oder Pathos, mildert die Musik die Umkehrung der zahlreichen Klischees. Und wenn die Worte nicht ausreichen, kommt der Tanz zum Vorschein.

Ab 13 Jahren.

Kartenverkauf in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Mise à jour le 2023-10-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche