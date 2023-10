Saison Culturelle > Spectacle « Royaume » Ducey Ducey-Les Chéris, 12 janvier 2024, Ducey-Les Chéris.

Ducey-Les Chéris,Manche

Danse.

Hamid Ben Mahi / Compagnie Hors-série.

Ce spectacle de danse saisissant met en lumière des paroles et des corps de femmes.

Que vivent les femmes dans nos sociétés ? Quelles situations inégalitaires traversent-elles ? Quelles épreuves rencontrent-elles ? Toutes ces questions amènent le chorégraphe Hamid Ben Mahi à réfléchir aux relations qui régissent les femmes et les hommes.

Royaume, pièce pour six interprètes féminines, mêle les textes à la danse pour une parole libre et une danse énergique, collective et généreuse.

À l’unisson, les corps forment un ensemble à la fois millimétré et déployé dans une danse urbaine où le hip-hop côtoie la danse contemporaine et le théâtre.

Les mots et les gestes puissants des danseuses sont soutenus par un jeu d’ombres et de lumières pour souligner les corps en mouvements. La danse joue des épaules pour engager le buste. Ainsi la parole se fait touchante et déclamante, les corps poétiques et précis.

Le spectacle frappe fort pour dire autrement que la condition féminine est encore une question au XXIe siècle.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie..

2024-01-12 20:30:00

Ducey Salle du stage

Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie



Dance.

Hamid Ben Mahi / Compagnie Hors-série.

This striking dance show highlights the words and bodies of women.

What are women’s lives like in our societies? What unequal situations do they face? What hardships do they face? All these questions prompt choreographer Hamid Ben Mahi to reflect on the relationships between men and women.

Royaume, a piece for six female performers, blends text and dance to create an energetic, collective and generous dance.

In unison, the bodies form an ensemble that is both meticulous and unfurled, in an urban dance where hip-hop rubs shoulders with contemporary dance and theater.

The powerful words and gestures of the dancers are supported by a play of light and shadow to underscore the bodies in movement. The dance uses the shoulders to engage the torso. Words become touching and declamatory, bodies poetic and precise.

The show is a powerful statement that the status of women is still an issue in the 21st century.

Tickets available from Tourist Information Offices of the Mont Saint-Michel – Normandie Tourist Office.

Danza.

Hamid Ben Mahi / Compagnie Hors-série.

Este impactante espectáculo de danza pone de relieve las palabras y los cuerpos de las mujeres.

¿Cómo es la vida de las mujeres en nuestras sociedades? ¿A qué situaciones de desigualdad se enfrentan? ¿Qué dificultades afrontan? Todas estas preguntas llevan al coreógrafo Hamid Ben Mahi a reflexionar sobre las relaciones entre hombres y mujeres.

Royaume, una pieza para seis intérpretes femeninas, mezcla texto y danza para crear una danza enérgica, colectiva y generosa.

Al unísono, los cuerpos forman un conjunto a la vez meticuloso y desenvuelto en una danza urbana donde el hip-hop se codea con la danza contemporánea y el teatro.

Las poderosas palabras y gestos de los bailarines se apoyan en un juego de luces y sombras para resaltar los cuerpos en movimiento. La danza utiliza los hombros para implicar el torso. Las palabras se vuelven conmovedoras y declamatorias, los cuerpos poéticos y precisos.

El espectáculo es una poderosa declaración de que la condición de la mujer sigue siendo un problema en el siglo XXI.

Entradas disponibles en las oficinas de información turística del Mont Saint-Michel – Oficina de Turismo de Normandía.

Tanzen.

Hamid Ben Mahi / Compagnie Hors-série.

Dieses eindringliche Tanzstück beleuchtet die Worte und Körper von Frauen.

Was erleben Frauen in unseren Gesellschaften? Welche ungleichen Situationen durchleben sie? Welchen Prüfungen begegnen sie? All diese Fragen veranlassen den Choreografen Hamid Ben Mahi, über die Beziehungen zwischen Frauen und Männern nachzudenken.

Royaume, ein Stück für sechs weibliche Darstellerinnen, verbindet Texte und Tanz zu einer freien Rede und einem energischen, kollektiven und großzügigen Tanz.

Im Einklang bilden die Körper ein millimetergenaues und zugleich entfaltetes Ensemble in einem urbanen Tanz, in dem Hip-Hop auf zeitgenössischen Tanz und Theater trifft.

Die Worte und kraftvollen Gesten der Tänzerinnen werden durch ein Spiel aus Licht und Schatten unterstützt, um die sich bewegenden Körper zu betonen. Der Tanz spielt mit den Schultern, um den Oberkörper einzubeziehen. So wird das Wort berührend und deklamierend, die Körper poetisch und präzise.

Die Aufführung ist ein starkes Stück, das auf eine andere Art und Weise zum Ausdruck bringt, dass die Stellung der Frau auch im 21.

Tickets gibt es in den Touristeninformationsbüros des Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

