Ducey Code Saison 3 : Jeu d’enquête grandeur nature Ducey-Les Chéris, 14 mai 2022, Ducey-Les Chéris.

2022-05-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-29 17:00:00 17:00:00

Ducey-Les Chéris Manche Ducey-Les Chéris

Venez découvrir l’histoire du château des Montgommery de Ducey en menant vous-même une enquête policière. Pour résoudre l’affaire, il vous faudra décrypter le Ducey Code Épisode 3 qui cache un secret susceptible de bouleverser l’Histoire de France. Parcours ludique à découvrir en famille.

Ouvert du 9 avril au 8 mai, du mercredi au dimanche – du 14 mai au 29 mai : les week-end et jours fériés. Dernière entrée à 17h.

Ouverture du 9 juillet au 31 août, tous les jours de 10h à 18h. Dernière entrée à 17h.

Ouverture du 4 au 25 septembre, le samedi et le dimanche de 14h à 18h. Dernière entrée à 17h.

Du 22 octobre au 6 novembre, du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Dernière entrée à 17h.

Ouvert le 1er novembre de 14h à 18h. Dernière entrée à 17h.

Plus d’information sur https://www.ducey-code.com.

+33 2 33 60 21 53 https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ducey-code-et-visite-libre-du-chateau.html?&cid=2&action=result&resa_action=result

