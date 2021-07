Ducey-Les Chéris Ducey-Les Chéris Ducey-Les Chéris, Manche Ducey Code Saison 2 : animation reconstitution camp napoléonien Ducey-Les Chéris Ducey-Les Chéris Catégories d’évènement: Ducey-Les Chéris

Manche

Ducey Code Saison 2 : animation reconstitution camp napoléonien Ducey-Les Chéris, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Ducey-Les Chéris. Ducey Code Saison 2 : animation reconstitution camp napoléonien 2021-07-11 10:00:00 – 2021-07-11 18:00:00

Ducey-Les Chéris Manche Au cours de ce nouvel épisode Ducey Code, la machine à remonter le temps s’emballe et provoque de nombreuses perturbations spatio-temporelles. Des soldats anglais « The red coats » ont fait leur apparition dans le parc du château. Bloqués en 2021, ces soldats de l’époque napoléonienne attendent le rétablissement de l’horloge du temps pour regagner leur siècle.

Venez découvrir l’histoire du château des Montgommery de Ducey en menant vous-même une enquête policière. Pour résoudre l’affaire, il vous faudra décrypter le Ducey Code Épisode 2 qui cache un secret susceptible de bouleverser l’Histoire de France. Parcours ludique à découvrir en famille. Au cours de ce nouvel épisode Ducey Code, la machine à remonter le temps s’emballe et provoque de nombreuses perturbations spatio-temporelles. Des soldats anglais « The red coats » ont fait leur apparition dans le parc du château. Bloqués en 2021,… +33 2 33 60 21 53 https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ducey-code-et-visite-libre-du-chateau.html?&cid=2&action=result&resa_action=result Au cours de ce nouvel épisode Ducey Code, la machine à remonter le temps s’emballe et provoque de nombreuses perturbations spatio-temporelles. Des soldats anglais « The red coats » ont fait leur apparition dans le parc du château. Bloqués en 2021, ces soldats de l’époque napoléonienne attendent le rétablissement de l’horloge du temps pour regagner leur siècle.

Venez découvrir l’histoire du château des Montgommery de Ducey en menant vous-même une enquête policière. Pour résoudre l’affaire, il vous faudra décrypter le Ducey Code Épisode 2 qui cache un secret susceptible de bouleverser l’Histoire de France. Parcours ludique à découvrir en famille. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Ducey-Les Chéris, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Ducey-Les Chéris Adresse Ville Ducey-Les Chéris lieuville 48.61948#-1.29381