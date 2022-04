Ducey Code : Jeu d’enquête Spécial Police Scientifique, 12 juillet 2022, .

Ducey Code : Jeu d’enquête Spécial Police Scientifique

2022-07-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-30

Venez découvrir l’histoire du château des Montgommery de Ducey en menant vous-même une enquête policière. En cette période de pandémie, les autorités compétentes ouvre ses portes à la police scientifique.. Vous serez amené à relever des indices et à analyser les données scientifiques pour découvrir l’auteur d’un meurtre et son mobile. Parcours ludique à découvrir en famille.

Ouverture du 12 juillet au 30 août : le mardi et le vendredi soir à 19h.

Pour plus d’information : https://www.ducey-code.com/

Venez découvrir l’histoire du château des Montgommery de Ducey en menant vous-même une enquête policière. En cette période de pandémie, les autorités compétentes ouvre ses portes à la police scientifique.. Vous serez amené à relever des indices et à…

+33 2 33 60 21 53 https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ducey-code-police-scientifique.html?&cid=2&action=result&resa_action=result

Venez découvrir l’histoire du château des Montgommery de Ducey en menant vous-même une enquête policière. En cette période de pandémie, les autorités compétentes ouvre ses portes à la police scientifique.. Vous serez amené à relever des indices et à analyser les données scientifiques pour découvrir l’auteur d’un meurtre et son mobile. Parcours ludique à découvrir en famille.

Ouverture du 12 juillet au 30 août : le mardi et le vendredi soir à 19h.

Pour plus d’information : https://www.ducey-code.com/

dernière mise à jour : 2022-04-24 par