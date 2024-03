DUCEY/50 : animation ornithologique GONm Bois d’Ardennes Ducey-les-Chéris, dimanche 19 mai 2024.

DUCEY/50 : animation ornithologique GONm Le loriot sifflera trois fois Dimanche 19 mai, 09h00 Bois d’Ardennes Gratuit, sans réservation

Le Bois d’Ardennes est un bois remarquable, non seulement pour l’aspect primaire de son boisement mais aussi pour la présence d’espèces remarquables comme le loriot d’Europe et certains pics comme le pic noir et le pic mar.

Rendez-vous : 9h sur la parking du bois d’Ardennes à droite en arrivant de Ducey/50.

Contact : Thierry Grandguillot 02 33 68 39 16

Image : Jacques Rivière (loriot femelle)

Bois d’Ardennes Bois d’Ardennes 50220 Ducey Ducey-les-Chéris 50220 Ducey Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 68 39 16 »}]