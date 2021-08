Wattrelos Quartier du Touquet Saint-Gérard Nord, Wattrelos Ducasse et vide grenier du Touquet Saint Gérard Quartier du Touquet Saint-Gérard Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Ducasse et vide grenier du Touquet Saint Gérard Quartier du Touquet Saint-Gérard, 28 août 2021, Wattrelos. Ducasse et vide grenier du Touquet Saint Gérard

du samedi 28 août au dimanche 29 août à Quartier du Touquet Saint-Gérard Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Venez chiner et vous amuser à Wattrelos ! Quartier du Touquet Saint-Gérard Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T07:00:00 2021-08-28T17:00:00;2021-08-29T14:00:00 2021-08-29T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Quartier du Touquet Saint-Gérard Adresse Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Quartier du Touquet Saint-Gérard Wattrelos