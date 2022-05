Ducasse – Brocante Ruisseauville Ruisseauville Catégorie d’évènement: Ruisseauville

Ducasse – Brocante Ruisseauville, 22 mai 2022, Ruisseauville. Ducasse – Brocante Ruisseauville

–

Ruisseauville Pas-de-Calais Ruisseauville Exceptionnellement, nous n’exposerons pas sur notre place d’Armes à Hesdin, nous irons nous retrouver pour passer un bon moment à la ducasse brocante de Ruisseauville !

De nombreuses et belles mécaniques seront présentes à cet événement convivial sous le signe du partage. Venez nombreux ! usmc-62@orange.fr Exceptionnellement, nous n’exposerons pas sur notre place d’Armes à Hesdin, nous irons nous retrouver pour passer un bon moment à la ducasse brocante de Ruisseauville !

De nombreuses et belles mécaniques seront présentes à cet événement convivial sous le signe du partage. Venez nombreux ! Ruisseauville

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégorie d’évènement: Ruisseauville Autres Lieu Ruisseauville Adresse Ville Ruisseauville lieuville Ruisseauville

Ruisseauville Ruisseauville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ruisseauville/

Ducasse – Brocante Ruisseauville 2022-05-22 was last modified: by Ducasse – Brocante Ruisseauville Ruisseauville 22 mai 2022

Ruisseauville