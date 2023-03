[Rendez-vous d’Exception] Rencontre chez Ducaroy Grange Ducaroy Grange, 28 mars 2023, Villeurbanne.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, Rendez-Vous d’Exception, partez à la découverte de notre atelier.

Découvrez le quotidien d’un fabricant de maquettes, dispositifs manipulables pédagogiques, sculptures et décors.

L’atelier – qui a plus de 80 ans – est reconnu pour l’excellence de ses savoir-faire au travers du label Entreprise du Patrimoine Vivant. Nous travaillons pour l’Architecture (architectes, promoteurs, urbanistes), pour l’Industrie et pour les Musées et attractions culturelles.

Visites de l’atelier Ducaroy Grange :

Venez visiter notre atelier et découvrir notre travail, nos équipements, les techniques et matériaux utilisés. Vous aurez aussi l’occasion de voir nos maquettistes au travail.

Dates des Rendez-Vous d’Exception :

Mardi 28 mars : de 9h à 10h

Mercredi 29 mars : de 11h à 12h visite ouverte à tous (y compris au jeune public > 12 ans avec accompagnement par un adulte obligatoire)

Vendredi 31 mars : de 9h à 10h

Conditions de Réservation :

10 personnes maximum par visite.

Réservation préalable obligatoire. Vous pouvez utiliser notre formulaire de contact en précisant bien l’objet de votre demande, le nombre et l’identité des personnes concernées et le créneau souhaité.

Ducaroy Grange 90 rue Frédéric Fays, Parc Emmanuel Lenne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T09:00:00+02:00 – 2023-03-28T10:00:00+02:00

2023-03-31T09:00:00+02:00 – 2023-03-31T10:00:00+02:00

maquette sculpture

Crédit Ducaroy Grange – Maquette – Musée Archéologique du Lac de Paladru