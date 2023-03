Duc et Pioche : Dialogues entre La Rochefoucauld et La Fayette (Paris) POCHE MONTPARNASSE PTE SALLE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Duc et Pioche : Dialogues entre La Rochefoucauld et La Fayette (Paris) POCHE MONTPARNASSE PTE SALLE, 29 mai 2023, PARIS. Tarif : 28.6 à 28.6 euros. Théâtre de Poche-Montparnasse présente ce spectacle. DUC ET PIOCHEDialogues entre Monsieur de La Rochefoucauld et Madame de La FayetteDE JEAN-MARIE BESSET MISE EN SCÈNE NICOLAS VIALAVEC : SABINE HAUDEPIN ET FRANCOIS-ERIC GENDRONAu cours des années 1670, à Paris, un homme rend visite tous les jours à une femme qui est en train d'inventer le plus beau roman du monde. Il relit ce qu'elle écrit, il corrige, il conseille. Cette suite de dialogues entre la comtesse de La Fayette, née Pioche, et le Duc de la Rochefoucauld, imagine plaisamment la genèse du roman La Princesse de Clèves. Entre ces deux-là, l'amitié eut la force d'un amour dont l'enfant fut un livre.Informations pratiques :En cas de fauteuil roulant, il faudra appeler directement le théâtre. L'entrée en salle et le placement ne sont pas garantis pour les retardataires. Il n'y a pas de vestiaire et le théâtre n'accepte pas les gros sacs et les valises.Métro ligne 4, 6, 12 et 13 Montparnasse-Bienvenüe (sortie n. 5 – Bd du Montparnasse)Bus : 96, 95, 94, 92, 91, 89, 82, 58Parking : Parking FNAC rue de Rennes; Sous la tour montparnasseTél 01 45 44 50 21

POCHE MONTPARNASSE PTE SALLE Adresse 75, bd du Montparnasse PARIS

