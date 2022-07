Dub’N’Pétanque : Conquering Sound, Baltimores, Massilia Hi-Fi Marseille 3e Arrondissement, 10 juillet 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Dub’N’Pétanque : Conquering Sound, Baltimores, Massilia Hi-Fi

2022-07-10 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-10 23:00:00 23:00:00

Live 100% Dub en open air

Pur sound system



Le véritable rendez-vous des boulistes et des dubbers fait son grand retour pour la troisième édition de l’année !



Line Up



• Conquering Sound (Green Ben & Ju-Lion)

Créé en 2009, le Conquering Sound diffuse inlassablement le message universel du reggae à travers des sélections vinyles et dubplates exclusives. Entre scènes prestigieuses et danses régulières dans les bars, Ju-Lion et Green Ben ne s’imposent aucune limite pour faire danser les gens. Toutes les musiques jamaïcaines des années 60 à nos jours y passent : ska, dancehall, new roots, rub-a-dub, rocksteady, digital… Que des bonnes vibes au programme ! Conquering Sound c’est aussi un label, Conquering Records, lancé en 2016 avec à son actif des mixtapes et des dizaines de singles regroupés sur six vinyles.



• Massilia Hi-Fi

Massilia Hi-Fi (MHF) est né en 2008 pour produire et diffuser de la musique aux influences Reggae/Dub.

Tout au long de leur parcours, ils rencontrent et travaillent avec des artistes tels que : Chinese Man, Iration Steppas, Channel One, OBF, Charlie P, Baja Frequencia, Panda Dub, Skarra Mucci, Zenzile… autant d’expériences qui feront évoluer leur approche de la composition et de la production musicale. Devenu une figure incontournable de la scène sound system en région PACA le groupe affiche la volonté de poursuivre dans la sonorisation d’événements, la création studio, la scène, et l’ambition de structurer un label.



• Baltimores

Faut-il encore vous le présenter ? Bon, d’accord, si vous insistez… Baltimores est un chanteur/MC basé à Marseille. Après avoir acquis une solide expérience de la scène et du studio dans des styles et projets musicaux variés, il s’est finalement recentré en 2017 sur sa musique de prédilection : le reggae/dub. Capable d’alterner, rub a dub, faststyle ou chant, et de rider du roots comme du stepper digital, il est à ce jour l’un des représentants les plus actifs de la nouvelle génération de chanteurs français s’exprimant en patois jamaïcain, langage qu’il a pu perfectionner lors de son séjour en Jamaïque. En 2020, il nous livre sont premier album solo sur lequel il endosse le rôle de beatmaker en plus de celui de chanteur en composant lui-même ses riddims. Puis, la même année il signe également l’EP « Four Shades of Dub » en collaboration avec le duo de dubmakers Ashkabad. Auteur-compositeur intarissable et prolifique, Baltimores ne manquera pas de nous gratifier à l’avenir de nouveaux enregistrements, dans son style bien à lui.

Le véritable rendez-vous des boulistes et des dubbers fait son grand retour pour la troisième édition de l’année !

Rendez-vous au Chapiteau le 10 juillet.

http://www.facebook.com/Le.Chapiteau.labelledemai/?ref=page_internal

