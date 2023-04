Visite du jardin DUBNICKÉ MÚZEUM, M.R.O., PARK JÁNA BALTAZÁRA MAGINA Veľký Šariš Catégories d’Évènement: okres Prešov

Veľký Šariš

Visite du jardin DUBNICKÉ MÚZEUM, M.R.O., PARK JÁNA BALTAZÁRA MAGINA, 3 juin 2023, Veľký Šariš. Visite du jardin 3 et 4 juin DUBNICKÉ MÚZEUM, M.R.O., PARK JÁNA BALTAZÁRA MAGINA DUBNICKÉ MÚZEUM, M.R.O., PARK JÁNA BALTAZÁRA MAGINA Námestie sv. Jakuba Veľký Šariš 082 21 Veľký Šariš okres Prešov Région de Prešov 918177022 http://kastiel.dubnica.eu Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©

Détails Catégories d’Évènement: okres Prešov, Veľký Šariš Autres Lieu DUBNICKÉ MÚZEUM, M.R.O., PARK JÁNA BALTAZÁRA MAGINA Adresse Námestie sv. Jakuba Ville Veľký Šariš Departement okres Prešov Lieu Ville DUBNICKÉ MÚZEUM, M.R.O., PARK JÁNA BALTAZÁRA MAGINA Veľký Šariš

DUBNICKÉ MÚZEUM, M.R.O., PARK JÁNA BALTAZÁRA MAGINA Veľký Šariš okres Prešov https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/veky ari/

Visite du jardin DUBNICKÉ MÚZEUM, M.R.O., PARK JÁNA BALTAZÁRA MAGINA 2023-06-03 was last modified: by Visite du jardin DUBNICKÉ MÚZEUM, M.R.O., PARK JÁNA BALTAZÁRA MAGINA DUBNICKÉ MÚZEUM, M.R.O., PARK JÁNA BALTAZÁRA MAGINA 3 juin 2023 DUBNICKÉ MÚZEUM M.R.O. PARK JÁNA BALTAZÁRA MAGINA Veľký Šariš Veľký Šariš

Veľký Šariš okres Prešov