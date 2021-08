Dub’N Pétanque – w/ Baltimores, Massilia Hi-Fi & Guest Le Chapiteau, 5 septembre 2021, Marseille.

Dub’N Pétanque – w/ Baltimores, Massilia Hi-Fi & Guest

Le Chapiteau, le dimanche 5 septembre à 16:00

On nous dit dans l’oreillette qu’il s’agirait de la dernière opportunité pour un entraînement en bonne et due forme avant le tournoi de pétanque annuel du Chapiteau ! Une occasion à ne pas manquer si vous ne voulez pas vous retrouver Fanny le mois prochain ! LINE UP : MASSILIA HI FI Massilia Hi-Fi (MHF) est né en 2008 pour produire et diffuser de la musique aux influences Reggae/Dub. Tout au long de leur parcours, ils rencontrent et travaillent avec des artistes tels que : Chinese Man, Iration Steppas, Channel One, OBF, Charlie P, Baja Frequencia, Panda Dub, Skarra Mucci, Zenzile… autant d’expériences qui feront évoluer leur approche de la composition et de la production musicale. Devenue une figure incontournable de la scène sound system en région PACA le groupe affiche la volonté de poursuivre dans la sonorisation d’événements, la création studio, la scène, et l’ambition de structurer un label. BALTIMORES Baltimores est un chanteur/MC basé à Marseille. Après avoir acquis une solide expérience de la scène et du studio dans des styles et projets musicaux variés, il s’est finalement recentré en 2017 sur sa musique de prédilection : le reggae/dub. Capable d’alterner, rub a dub, faststyle ou chant, et de rider du roots comme du stepper digital, il est à ce jour l’un des représentants les plus actifs de la nouvelle génération de chanteurs français s’exprimant en patois jamaïcain, langage qu’il a pu perfectionner lors de son séjour en Jamaïque. En 2020, il nous livre sont premier album solo sur lequel il endosse le rôle de beatmaker en plus de celui de chanteur en composant lui-même ses riddims. Puis, la même année il signe également l’EP « Four Shades of Dub » en collaboration avec le duo de dubmakers Ashkabad. Auteur-compositeur intarissable et prolifique, Baltimores ne manquera pas de nous gratifier à l’avenir de nouveaux enregistrements, dans son style bien à lui. Le set s’arrête à 22h00, par respect pour le voisinage . Le Chapiteau ferme à 00h00. — RESERVATION OBLIGATOIRE ! EVENEMENT GRATUIT ! Jauge limitée, n’oubliez pas de réserver ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/5wj7yy9m](https://tinyurl.com/5wj7yy9m) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) + Pièce d’identité : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) Un STAND DE DEPISTAGE avec test antigénique est mis en place sur le parking face à l’entrée du Chapiteau ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Gratuit sur réservation

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



