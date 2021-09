DUB’N PÉTANQUE – LE TOURNOI ! Le Chapiteau, 10 octobre 2021, Marseille.

DUB’N PÉTANQUE – LE TOURNOI !

Le Chapiteau, le dimanche 10 octobre à 15:00

N’est pas Fanny qui (ne) le souhaite (pas)… Le tournoi annuel de boules revient au Chapiteau pour celleux qui se sont entraîné.es au lancé, au pointage, au tir… Allez, mets ton plus beau bob Ricard, tes chaussettes hautes dans tes petites sandales en cuir, quelques glaçons dans ton pastis mais hop hop hop pas trop MALHEUR ! Ça y est, tu l’as noyé… Bon, du coup, tu vas devoir te rattraper sur le terrain, on peut te faire confiance ? ► C’est pas bien compliqué : tu prends tes potes, vous êtes 3 (2 boules par personnes), BAM vous avez une équipe ! ► Ensuite, tu trouves un nom rigolo et t’inscrits ton équipe ici pour qu’on puisse enregistrer votre participation : [https://tinyurl.com/z4mrhfrr](https://tinyurl.com/z4mrhfrr) ► Si vous ne vous êtes pas inscrit.es à temps, venez à 15h et SI il reste des places BAM vous êtes admis.es, et vous commencez la compet’ ! ► Si ce n’est pas le cas, vous pourrez toujours jouer à la pétanque librement, sans pression (à part dans vos ecocups…) ! ► Te fais pas languir, la compet’ commence à 17h PÉTANTES, pas de quartier pour les retardataires ! ► Une fois fini, les 3 gagnant.es du tournoi remporteront des cadeaux spécialement conçus pour l’occasion ! Ceci n’est pas un tournoi pour les professionnel.les, les raleurs.es, ou les raleurs.es professionnel.le.s et les tricheur.euses en herbe (ouais Tonton Roger ça parle de toi et de tes mesures « à peu près ») ! On est ici pour se taper une bonne tranche de rigolage ! Alors, TU TIRES OU TU POINTES ?! PS : N’OUBLIE PAS DE RAMENER TES BOULES ! OUVERTURE DES PORTES : 15H DÉBUT DU TOURNOI : 17H FERMETURE DES PORTES : 00H Et comme d’habitude, pas de pétanque sans un peu de musique pour accompagner nos tirs, panser nos blessures et oublier nos défaites… On remet le couvert avec une line-up 100% DUB ! LINE UP : TBA ENTRÉE : LIBRE INSCRIPTION AU TOURNOI : 15,59€/ÉQUIPE DE 3 [https://tinyurl.com/z4mrhfrr](https://tinyurl.com/z4mrhfrr) INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté ! Et ce dès 12 ans : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) On s’aime, alors on fait attention les un.es aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

