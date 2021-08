Aix-en-Provence Les Arcades Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Dub’n Moules powered by Miniwatt Sound System ! Les Arcades Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Les Arcades, le vendredi 17 septembre à 19:00

C’est la rentrée pour le MiniWatt Sound System ! Toujours en direct du jardin du club Les Arcades pour une ambiance roots and culture avec sound Sound System fait maison dans la plus pure tradition des 70’s en Jamaïque ! Au programme roots, reggae, ska and more ! Bonnes vibes assurées Venez profitez du MiniWatt Sound System en dégustant une bière ou un plat de moules frites (à volonté !) préparé par le chef Fred ! Formule moules/frites à volonté pour 15 euros. Réservation : 07 88 85 90 15 Trouvez le club Les Arcades sur map: [https://goo.gl/maps/hLGok9vtCqDSThNZ6](https://goo.gl/maps/hLGok9vtCqDSThNZ6) ♫♫♫ Les Arcades avenue Gaston Berger, chemin du coton rouge 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-09-17T19:00:00 2021-09-17T23:59:00

