DUB’IN / YOUTHIE / MASSILIA Hi-Fi Le Molotov, 18 février 2022, Marseille.

Pour la deuxième DUB’in à MARSEILLE Rendez-vous le 18 Février à partir de 21h au Molotov YOUTHIE Youthie commence la trompette à 6 ans, entre au conservatoire de Paris à 17 ans en trompette classique, suit une formation de jazz, et des cours d’improvisation avec Ibrahim Maalouf. Du soleil Andalou à l’ombre d’une forêt indonésienne, laissez-vous embarquer dans cet univers cuivré au rythme des skanks: un détonant mélange de reggae roots et de musiques du monde, teinté de la sonorité de la trompette. En bref, de la musique pour tous, et un roadtrip musical en perspective : TRUMPET POWER ! Alkemist meets Youthie sortie en vinyle 12” chez Culture Dub Records le 21 Mai 2021 MASSILIA HI-FI Massilia Hi-Fi (MHF) est né en 2008 pour produire et diffuser de la musique aux influences Reggae/Dub. De 2010 à 2015, le collectif et leur association Backdoor, participent a la reouverture du Balthazar, salle mythique du centre ville marseillais, rebaptise le Molotov. Grace à l’association Musical Riot, ils sont invités à jouer dans les prestigieux Rototom et Garance Reggae Festival. Tout au long de leur parcours, ils rencontrent et travaillent avec des artistes tels que: Chinese Man, Iration Steppas, Channel One, OBF, Charlie P, Baja Frequencia, Panda Dub, Skarra Mucci, Zenzile… autant d’expériences qui feront evoluer leur approche de la composition et de la production musicale. Armés d’un système de diffusion de plus de 20 kW qu’ils ont construits eux-même, MHF enflamme des danses pouvant aller jusqu’à 2000 personnes. Beaucoup de lieux s’en souviennent : Le Telerama Dub Festival, la Toulouse Dub Club #26, la Dub Echo #24 à Lyon, plusieurs Marseille Dub Station et Dub Station Festival, etc… Après un premier EP («Part One», 2016) et de nombreux singles dont deux titres avec le chanteur Baltimores, Massilia Hi-Fi sort l’EP «Uprising» avec le compositeur Arcuate en octobre 2019. Devenue une figure incontournable de la scène sound system en region PACA le groupe affiche la volonté de poursuivre dans la sonorisation d’événements, la création studio, la scène, et l’ambition de structurer un label. Page Facebook [https://www.facebook.com/massiliahifisound](https://www.facebook.com/massiliahifisound) Bandcamp [https://massiliahi-fi.bandcamp.com](https://massiliahi-fi.bandcamp.com) INFOS PRATIQUES: PAF : 5€ Pass sanitaire obligatoire

