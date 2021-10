DUB’IN MARSEILLE: MHF ft. BALTIMORES / LA BOUTURE DUB Le Molotov, 19 novembre 2021, Marseille.

Le retour des soirées DUB à MARSEILLE Rendez-vous le 19 Novembre à partir de 21h au Molotov avec : **MASSILIA HI-FI** Créé en 2008, Massilia Hi-Fi (MHF) est un groupe de musique. Juin 2016, premier EP, ils sonorisent des events, sont producteurs de musique et font du live. Page Facebook → [https://www.facebook.com/massiliahifisound](https://www.facebook.com/massiliahifisound) Bandcamp → [https://massiliahi-fi.bandcamp.com/](https://massiliahi-fi.bandcamp.com/)… **BALTIMORES** Baltimores s’était fait connaître en 2017 avec l’EP Air à l’ambiance dub, puis en 2019 avec Digitally Yours, un EP dans la même veine réalisé en collaboration avec le riddim maker Digithew. L’artiste marseillais a sorti fin 2020 son premier album solo : Study Trip. Créateur intarissable, il n’est pas seulement MC, et le prouve avec cet album 100% auto-produit. Créer lui même ses riddims afin de gagner en liberté artistique et développer son propre univers, tel est le défi relevé par le chanteur, qui a composé, arrangé et enregistré lui-même la totalité des 20 titres présents sur le projet. Rompu à la MAO, il enregistre aussi guitare, basse et percussions lui-même. Côté instru, on retrouve une large palette de ce que reggae music a à offrir, allant du roots au dancehall en passant par le dub. Côté lyrics, Baltimores traite de sujets tels que la crise environnementale, les “migrants”, l’absurdité des guerres, la délinquance en col blanc, mais aussi des thématiques plus légères comme l’aspiration au bonheur ou encore la fièvre des soirées sound system. Page Facebook → [https://www.facebook.com/BALTIMORES/](https://www.facebook.com/BALTIMORES/) Sound Cloud → [https://soundcloud.com/baltimores-reggae-dub](https://soundcloud.com/baltimores-reggae-dub) **LA BOUTURE DUB** Voyage musical à travers un dub composé de toute une palette sonore, la bouture plante ses racines avec l’envie omniprésente de vous faire vous évader toujours un peu plus. Page Facebook → [https://www.facebook.com/labouturedub](https://www.facebook.com/labouturedub) INFOS PRATIQUES: Le Molotov : 3 Pl. Paul Cézanne, 13006 Marseille PAF : 5€ Pass sanitaire obligatoire

