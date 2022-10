Dub’in Marseille #5 : Dub Foundry + Massilia Hi-Fi + Baltimores, 18 novembre 2022, .

EUR 5 5 • DUB FOUNDRY [EARTH & POWER RECORDS]

Dub Foundry est un riddim maker et producteur Français, fondateur du label et sound system Earth & Power.

Activiste de la scène dub depuis 2010, il sort ses premiers disques sur le label rennais I.Skankers records, dont notamment les fameux « Don’t You Worry » et « In His Name » de Ranking Fox, ainsi que « Ina The Ghetto » avec Charlie P et RDH Hifi.

Apres plusieurs années de travail studio acharnées, il lance en 2017 son propre label, Earth & Power Records, et produit des artistes de renommée internationale tel que Mafia et Fluxy, Far East, Ras Hassen Ti, Tom Spirals ou Afrikan Simba, puis inaugure sa propre sono artisanale Earth & Power Sound System aux côtés de de son ami Ranking Fox avec qui il collabore depuis ses débuts.

En session, Dub Foundry propose un set exclusif de ses propres productions et dubplates, mélangeant les sonorités roots traditionnelles au dub puissant et moderne.



• MASSILIA Hi-Fi

Massilia Hi-Fi (MHF) est un collectif marseillais né en 2008 avec l’envie de diffuser de la musique de tous horizons.

Depuis maintenant plus de 10 ans ils se sont tournés vers le Reggae/Dub et ont posé leur sono dans les plus grandes salles de la région et des festivals reconnus comme le Garance, Rototom, Dub Station ou l’ERVA cette année.

Tout au long de leur parcours, ils rencontrent et travaillent avec des artistes tels que: Chinese Man, Iration Steppas, Channel One, OBF, Charlie P, Baja Frequencia, Panda Dub, Skarra Mucci, Zenzile… autant d’expériences qui feront evoluer leur approche de la composition et de la production musicale.

Après un premier EP (« Part One », 2016) et de nombreux singles dont deux titres avec le chanteur Baltimores, Massilia Hi-Fi sort l’EP « Uprising » avec le compositeur Arcuate en octobre 2019.

Devenue une figure incontournable de la scène sound system en region PACA le groupe affiche la volonté de poursuivre dans la sonorisation d’événements, la création studio, la scène, et l’ambition de structurer un label.

Un album sortira prochainement avec l’artiste marseillais, proche du collectif, Baltimores.



• BALTIMORES

Baltimores est un chanteur/MC basé à Marseille. Après avoir acquis une solide expérience de la scène et du studio dans des styles et projets musicaux variés, il s’est finalement recentré en 2017 sur sa musique de prédilection : le reggae/dub.

Capable d’alterner, rub a dub, faststyle ou chant, et de rider du roots comme du stepper digital, il est à ce jour l’un des représentants les plus actifs de la nouvelle génération de chanteurs français s’exprimant en patois jamaïcain, langage qu’il a pu perfectionner lors de son séjour en Jamaïque.

Baltimores a déjà partagé le micro avec Charlie P, Murray Man, Prince David, Brother Culture, Joseph Cotton, El Fata, Madu Messenger, Green Cross… mais aussi l’affiche avec des artistes reconnus comme Manu Digital, Dubmatix, Brain Damage, Biga Ranx, Mahom, Ashkabad, Krak in Dub, Natural High Dubs, Fabasstone, Dawa Hi-Fi, Moa Ambessa, Bhale Bacce Crew, Brainless Sound, Dubkasm…

En 2019, il apparaît sur le morceau « Heroes » de l’album Deepest de Wicked Dub Division et réalise une courte tournée en Italie avec le groupe et Dubdadda.

En 2020, il nous livre sont premier album solo sur lequel il endosse le rôle de beatmaker en plus de celui de chanteur en composant lui-même ses riddims. Puis, la même année il signe également l’EP « Four Shades of Dub » en collaboration avec le duo de dubmakers Ashkabad. Durant l’été 2021, il réalise des prestations remarquées sur scène (Delta Festival, Le Baou, Roots du Lac, Reggae Family…) comme en session sound system (Dub Station Festival, Watt à Bar…).

C’est reparti pour une nouvelle Dub’in à Marseille !

Rendez-vous le 18 novembre à partir de 21h au Molotov !

