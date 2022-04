Dub’in Marseille #3 Le Molotov, 29 avril 2022, Marseille.

LES SOIRÉES DUB’IN REVIENNENT POUR VOUS FAIRE SKANKER AU MOLOTOV LE 29 AVRIL Après les deux dernières avec une salle pleine à craquer, Musical Riot relance une Dub’IN en invitant DUB CONDUCTOR, le plus anglais des marseillais, à jouer sur la sono de Massilia Hi-Fi. Dub Conductor : Dub Conductor est un sound system, un label, mais aussi un producteur de musique mélangeant dub électronique et reggae. Connu pour ses collaborations avec des artistes tels que Horace Andy ou le légendaire Cornell Campbell, Dub Conductor a su accorder le style classique du passé avec là nouvelle scène dub moderne. [www.dubconductor.com/](http://www.dubconductor.com/) [www.facebook.com/dubconductor](http://www.facebook.com/dubconductor) [www.instagram.com/dubconductor/](http://www.instagram.com/dubconductor/) [www.youtube.com/channel/UCwzUsgZbkXk5VtRN_hmOHFw](http://www.youtube.com/channel/UCwzUsgZbkXk5VtRN_hmOHFw) ⚡️ Massilia Hi-Fi ⚡️ Massilia Hi-Fi (MHF) est né en 2008 pour produire et diffuser de la musique aux influences Reggae/Dub. De 2010 à 2015, le collectif et leur association Backdoor, participent à la réouverture du Balthazar, salle mythique du centre ville marseillais, rebaptisé le Molotov. Grâce à l’association Musical Riot, ils sont invités à jouer dans les prestigieux Rototom et Garance Reggae Festival. Tout au long de leur parcours, ils rencontrent et travaillent avec des artistes tels que: Chinese Man, Iration Steppas, Channel One, OBF, Charlie P, Baja Frequencia, Panda Dub, Skarra Mucci, Zenzile… autant d’expériences qui feront evoluer leur approche de la composition et de la production musicale. Armés d’un système de diffusion de plus de 20 kW qu’ils ont construits eux-même, MHF enflamme des danses pouvant aller jusqu’à 2000 personnes. Beaucoup de lieux s’en souviennent : Le Telerama Dub Festival, la Toulouse Dub Club #26, la Dub Echo #24 à Lyon, plusieurs Marseille Dub Station et Dub Station Festival, etc… Devenue une figure incontournable de la scène sound system en region PACA le groupe affiche la volonté de poursuivre dans la sonorisation d’événements, la création studio, la scène, et l’ambition de structurer un label. [[https://massiliahi-fi.bandcamp.com/](https://massiliahi-fi.bandcamp.com/)](https://massiliahi-fi.bandcamp.com/) [[https://www.facebook.com/Massilia-Hi-Fi-103951714216/](https://www.facebook.com/Massilia-Hi-Fi-103951714216/)](https://www.facebook.com/Massilia-Hi-Fi-103951714216/) [[https://www.instagram.com/massiliahifi/](https://www.instagram.com/massiliahifi/)](https://www.instagram.com/massiliahifi/) [[https://soundcloud.com/massilia-hi-fi](https://soundcloud.com/massilia-hi-fi)](https://soundcloud.com/massilia-hi-fi) INFOS PRATIQUES Le Molotov : 3 Pl. Paul Cézanne, 13006 Marseille PAF : 5€ 21h / 02h Préventes : [[https://my.weezevent.com/dubin-marseille-3-dub-conductor-meets-massilia-hi-fi](https://my.weezevent.com/dubin-marseille-3-dub-conductor-meets-massilia-hi-fi)](https://my.weezevent.com/dubin-marseille-3-dub-conductor-meets-massilia-hi-fi)

