Dubamix & Camarades: Marina P, Krak in Dub, Daman, Lengualerta, L’1consolable Harmonie De L’Estaque, 17 avril 2022, Marseille.

Dubamix & Camarades: Marina P, Krak in Dub, Daman, Lengualerta, L’1consolable

Harmonie De L’Estaque, le dimanche 17 avril à 18:00

La soirée finira à 22h, n’arrivez pas trop tard ! Invités : Krak in Dub, Lengualerta, Marina P , Daman, L’1consolable En mars 2020, Dubamix sort son 4ème album à l’internationalisme retentissant, en s’entourant de nombreux invités : “Camarades”. Plus qu’un titre, c’est un mot qui s’entend comme un lien universel entre les luttes émancipatrices du passé et d’aujourd’hui. Dubamix y impulse un nouveau souffle à des hymnes intemporels en s’entourant d’une dizaine de chanteuses et chanteurs d’univers différents issus de la scène reggae/dub (Marina P, Mal Elevé de Irie Révoltés, Lengualerta, Daman) ou du rap conscient (Drowning Dog, L’1consolable, Stratégie de Paix, …) voire même du rock libertaire (Joke, Fred Alpi). Dubamix tisse ainsi une toile apatride qui s’étend du rocksteady à la cumbia en passant par de la trap ou de la folk le tout soudé par le tempo implacable de l’electro dub et la force subversive de la musique contestataire, le tout parsemé des incontournables samples de Dubamix (Richard Strauss, Rachid Taha, Galt MacDermot, Ennio Morricone, Bronski Beat,…). En raison des conditions sanitaires, la tournée initialement prévue en avril 2020 n’a pu avoir lieu à temps, mais ce n’était que partie remise ! Après avoir sorti un EP d’hommage aux 150 ans de la Commune en 2021 en compagnie de ses camarades, Dubamix va enfin pouvoir défendre cet album sur scène avec un live subversif et original au sein duquel son et vidéos se mélangent, et où chanteurs invités, samples et instruments acoustiques dialoguent. Esprit de révolte et bass culture se retrouvent alors ralliés en un show captivant sur des ambiances électro-dub, UK steppa, reggae, drum’n’bass. Rentrez dans la danse subversive des Camarades !

Prix libre

♫♫♫

Harmonie De L’Estaque 38 rue Le Pelletier 13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T18:00:00 2022-04-17T22:00:00