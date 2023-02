DUBADUB EXPERIENCE STAN HIGH PATROL SEW – LA MANU, 11 février 2023, MORLAIX.

DUBADUB EXPERIENCE STAN HIGH PATROL SEW – LA MANU. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 22:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Stand High Patrol présente la toute première édition des soirées « Dubadub Experience » ! Les Dubadub musketeerz bougent leur sono et mobilisent la crème de leurs équipes pour proposer un nouveau format de soirée. Soundsystem maison installé en quatre points, invité de marque, projections d’images géantes assurées par Diazzo & Kazy Usclef : le collectif créé les conditions de danse idéales et propose une immersion totale au coeur de son univers musical et graphique. Are you ready for the dubadub experience ?

SEW – LA MANU MORLAIX 39 QUAI DU LEON Finistere

