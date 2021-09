Marseille Le Grisbi Bouches-du-Rhône, Marseille Dub Striker Le Grisbi Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Dub Striker Le Grisbi, 18 septembre 2021, Marseille. Dub Striker

Le Grisbi, le samedi 18 septembre à 21:00

House Music all night long Sam.18/09 21h > 02h **dub striker** # [https://soundcloud.com/dub-striker](https://soundcloud.com/dub-striker) # [https://dazelagency.com/artiste/dub-striker/](https://dazelagency.com/artiste/dub-striker/) **A.N.T.H.O** > 3€ PV Lydia 0613650200 5€ SP espèce ou Lydia

3 / 5€

♫♫♫ Le Grisbi 20 Rue Bénédit, 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Grisbi Adresse 20 Rue Bénédit, 13004 Marseille Ville Marseille lieuville Le Grisbi Marseille