DUB STRIKER invite DEEP METHODS & DYSK

6Mic, le vendredi 22 avril à 20:00

Le 6Mic confie les platines de son hall aux aixois de Dub Strker pour une soirée club exceptionnelle. Pour l’occasion, ils invitent Deep Methods (Spinn & Rndm Qst), & Dysk (In’Oubliables) pour un line-up qui va vous faire danser jusqu’à 3h00 ! —- DEEP METHODS (Spinn & Rndm Qst) @deepmethodsmusic Après de longues années d’amitié et de musique, SPINN et RNDM QST se sont logiquement réunis en 2021 sous un nouveau nom: Deep Methods. Originaires du sud de la France, DJ depuis 2009 et résidents du crew marseillais IN’OUBLIABLES, ils vous feront voyager dans leur univers Deep, Minimal et House! Dysk (In’Oubliables) @dyskrone Dysk est l’alliance de deux artistes musiciens depuis leur enfance. Sur scène, ils adorent évoluer entre la micro house et une techno plus profonde. Des sets à la fois groovy et percutants qui ne laissent personne indifférent. DUB STRIKER (Hapiness Therapy) @DubStriker Lors d’une release party au Rex club à Paris organisée par le label Pont Neuf en 2019, Trax magazine présentait les Aixois de Dub Striker comme étant « les jeunes ténors de la house française » auprès des artistes ; Ethyène, Tour-Maubourg, Madcat, Vitess, Chevals, KX9000, Yann Polewka et Deborah Aime La Bagarre. À leur actif plusieurs « various artistes » sont signés sur les labels : La Chinerie, Imported, 124 recordings, Grand Cru Paris, STRCTR, et Madhouse le label de Kerri Chandler. Les Dub Striker débute l’année 2020 avec deux événements majeurs ; d’une part la sortie vinyle sur le label Happiness Therapy (un label lyonnais qui ne cesse de faire parler de lui autant pour ses soirées que ses sorties vinyles), d’autre part le lancement de leur propre label « don’t Need A Million » avec Davelly. Nouveau membre de l’agence Dazel Agency, le duo Dub Striker continue sa bromance ! — Tarif : 6€* * Soirée gratuite pour les étudiants d’Aix-Marseille Université grâce au Pacte’AMU (sur présentation d’une carte étudiante valide au guichet billetterie le soir du concert). —- Billetterie : [https://bit.ly/3KexB4d](https://bit.ly/3KexB4d) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

6€

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



