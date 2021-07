Aix-en-Provence 6Mic Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône DUB STRIKER DJ Set 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

DUB STRIKER DJ Set Lors d’une release party au Rex club à Paris organisée par le label Pont Neuf en 2019, Trax magazine présentait les Aixois de Dub Striker comme étant « les jeunes ténors de la house française » auprès des artistes ; Ethyène, Tour-Maubourg, Madcat, Vitess, Chevals, KX9000, Yann Polewka et Deborah Aime La Bagarre. À leur actif plusieurs « various artistes » sont signés sur les labels : La Chinerie, Imported, 124 recordings, Grand Cru Paris, STRCTR, et Madhouse le label de Kerri Chandler. Les Dub Striker débute l’année 2020 avec deux événements majeurs ; d’une part la sortie vinyle sur le label Happiness Therapy ( un label lyonnais qui ne cesse de faire parler de lui autant pour ses soirées que ses sorties vinyles), d’autre part le lancement de leur propre label « don’t Need A Million » avec Davelly. Nouveau membre de l’agence Dazel Agency, le duo Dub Striker continue sa bromance ! INFOS PRATIQUES: > Patio > Gratuit > À partir de 18h > Bar & restauration sur place

