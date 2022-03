Dub Striker Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Dub Striker Blum, 18 mars 2022, Marseille. Dub Striker

Blum, le vendredi 18 mars à 21:00

Dub Striker est un jeune duo français. Défenseurs de la house pure et dure, Wilkko et Olivier sont influencés par des artistes comme Gerd, Milton Jackson et Fabio Monesi. Donnant à leur son une atmosphère brute et garage, ils réveillent la scène house française longtemps abandonnée à la techno. Dénicheurs de Vinyles et de vieilles machines. [https://www.facebook.com/DubStriker](https://www.facebook.com/DubStriker)

Entrée libre

♫DJ SET♫ Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T21:00:00 2022-03-18T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Blum Adresse 125 La Canebière, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Blum Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Blum Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Dub Striker Blum 2022-03-18 was last modified: by Dub Striker Blum Blum 18 mars 2022 Blum Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône