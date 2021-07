DUB STATION FESTIVAL 2021 Domaine de Fontblanche, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Vitrolles.

• Vendredi 16 Juillet : Khoe-Wa Dub, Dub Love, Baltimores • Samedi 17 Juillet : Youthie, Cabaret Dub, Alpha Steppa ft. Nai-Jah La scène Sound System sera sonorisée par Massilia Hi-Fi (MHF) : on y retrouvera Khoe-Wa Dub, Baltimores, Youthie, Alpha Steppa ft Nai-Jah.. face à la scène live avec Cabaret Dub et Dub Love. Double config avec autorisation d’être DEBOUT. Sans oublier l’apéro Sound System avec Natural Bashy Sound System Pas de pass sanitaire mais masque obligatoire. • 20€ par jour et 35€ le Pass 2 jours en prévente (hors frais de loc.) • Ouvertures des portes : 18h / Fermeture : 2h • Buvette et restauration sur place ALPHA STEPPA (UK) ft. NAI-JAH (FR) Ben aka Alpha Steppa, fils et neveu du renommé duo Alpha & Omega, a grandi dans la culture sound system entouré de dubplates. Aujourd’hui producteur reconnu et talentueux, Alpha Steppa relie la musique dans laquelle il a grandi et la nouvelle génération de Bass Music UK dont il fait partie. Membre de Dub Dynasty (fruit de la collaboration entre lui, son père et sa tante), Alpha Steppa dirige également les labels Trigram et Steppas Records. La rencontre entre Alpha Steppa et Nai-Jah s’est faite au Dub Camp 2016 et le projet d’un album s’est vite imposé. La voix chaude de Nai-Jah dégage une mélancolie qui colle parfaitement aux productions d’Alpha Steppa qui montre une grande maîtrise de son art. Et pour cause les deux artistes se retrouvent autour de thèmes militants et engagés. Site Internet → [https://www.steppas.com](https://www.steppas.com) Vidéo → [https://www.youtube.com/watch?v=RpL_bIzxf2k](https://www.youtube.com/watch?v=RpL_bIzxf2k) CABARET DUB (FR) « Le Cabaret Dub, c’est une découverture interactive de l’univers du dub. C’est du live et des interventions apprenantes, dans une ambiance de spectacle cabaret. » Felipe Araya 2 concerts inédits, 2 interventions interactives Imaginé par le label clermontois Bat records, le Cabaret dub est un projet culturel interactif, adapté au contexte actuel sanitaire des concerts. Concrètement, le Cabaret dub, c’est un moment de partage avec deux concerts inédits – Dub Shepherds feat Jahno et Nai-Jah – et deux interventions d’immersion et interactives sur l’histoire du dub et les techniques de création. Pendant les changements de plateau, les artistes prennent le temps d’un échange avec le public en bord de scène. Le public est invité à échanger, en direct, avec les artistes et les intervenants. Ces dernières sont animées par Felipe Araya, co-fondateur de Bat Records et du Dub Master Clash, et assurées conjointement par Fabasstone, bassiste de High Tone et derrière les machines au sein du collectif Dub Invaders ; et Anti Bypass, multi-instrumentiste membre du Dub Addict Sound System et électronicien aguerri. Les Concerts Dub Shepherds feat Jahno, en mode cabaret dub, c’est trois musiciens au look improbable, qui mettent autant d’énergie à produire leur identité sonore qu’à enflammer le public, même assis ! Clermontois, ils pourraient tout aussi bien venir de l’underground londonien ou des studios jamaïcains. Dub Shepherds, c’est du roots, du ska, du stepper, du rub a dub… habité par un chanteur et parolier branché sur le triphasé : Jolly Joseph. À ses côtés, Jahno officie derrière les fûts, tandis que Docteur Charty oscille entre la console et la basse. Franco-nigérian, Nai-Jah livre un set acoustique authentique. Assis sous son arbre à palabres, il chante, accompagné de sa guitare, la corruption, la pauvreté, les luttes et persécutions issues du colonialisme. Inspiré par le jazz, l’afrobeat, la world music et la musique traditionnelle Igbo, son reggae inspire et respire l’humanité. Les Interventions • Du reggae dub à la bass music Bassiste de High Tone, Fabasstone officie aussi derrière ses machines au sein du collectif Dub Invaders. Véritable encyclopédie du dub, il en raconte l’histoire tout en diffusant des extraits sonores. De King Tubby à O.B.F., il présente l’évolution des techniques musicales en lien avec le contexte historique et social dont émerge la culture sound system. • Techniques du dub analogique Le dub d’Anti Bypass, c’est celui de King Tubby, pionnier jamaïcain du dub : « analogique, mixé en 4 pistes sur une vieille Tascam ®, le tout en mono ». À partir d’un morceau de son set-up, Anti Bypass plonge le public dans le dub des années 70, en expliquant sa démarche volontairement minimaliste, sur des machines des plus « roots » qu’il a fabriqué lui-même ou modifié : reverb’ à ressorts, filtre passif et écho à bandes… DUB LOVE (FR) Dans ce spectacle créé avec la danseuse Ana Pi et le DJ High Elements, Cecilia Bengolea et François Chaignaud confrontent leur pratique de la danse au dub. Née en Jamaïque à la fin des années 1960, cette musique saturée de basses et ponctuée de lignes mélodiques plus aériennes sert une chorégraphie enlevée. Accompagnés sur scène par un puissant soundsystem, les interprètes enchaînent les pointes et mouvements du bassin, confrontant « le plaisir de danser au défi de la douleur ». Peut-on imaginer plus grand écart – culturel, esthétique, imaginaire – qu’entre une danseuse en académique, haussée sur ses pointes, et un musicien de dub penché sur ses platines ? Entre les basses puissantes qui propulsent cette musique, s’appuyant sur l’utilisation de gigantesques soundsystems, et la légèreté de l’étoile et son idéal aérien, niché dans l’écrin de l’opéra ? Entre un style musical puisant aux sources du reggae, conçu pour faire bouger une masse de corps ancrés au sol, produire une vibration dense, à la limite de la transe – et un art de l’élancement, du pur mouvement, dont la pointe est en quelque sorte le symbole contradictoire : simultanément tension vers la hauteur, défi à la gravité et contrainte physique, tout autant que l’expression de la dimension spirituelle de l’élévation. La recherche du grand écart, de la friction de genres a priori inconciliables, est une constante du travail de Cecilia Bengolea et François Chaignaud. Dub Love offre une résolution étonnamment pacifiée de ce conflit apparent – comme si la fusion des rythmes et des mélodies offerte par le dub maker High Elements, et les concrétions chorégraphiques mêlées d’improvisations reggae que déplient Cecilia Bengolea, François Chaignaud et Hanna Hedman, inventait une danse tierce, ne relevant d’aucun code préétabli, d’aucune image figée. Jouant de toutes les vitesses, les déséquilibres, les hauteurs, permises par les pointes, ils construisent un paysage de formes mouvantes suspendues entre ciel et terre, grand jeté classique et balancement reggae. Direction artistique / Conception : Cecilia Bengolea, en collaboration avec Ana Pi et François Chaignaud Interprétation : Cecilia Bengolea, François Chaignaud et Erika Miyauchi (dans le rôle créé par Ana Pi) Musique live : MatDTSound (sur des musiques de High Elements), Soundsystem Kara’basse Durée : 50 minutes KHOE-WA DUB (FR) Fort de plus de 15 ans d’expérience scénique, et adepte du DIY depuis toujours, Khoe-wa Dub construit une musique énergique et envoûtante: dub, électro, indian vibes… Un Sitar sur fond dub mêlant beats puissants et basse massive nous entraîne dans un univers ethnique et hypnotique. Loin du stéréotype de l’électro, Khoe-Wa Dub propose un live qui laisse une grande place à l’improvisation, créant ainsi à chaque concert un show unique. Vidéo → [https://www.youtube.com/channel/UC55H-DUeYNxiz_Y_vzZxbAQ](https://www.youtube.com/channel/UC55H-DUeYNxiz_Y_vzZxbAQ) BALTIMORES (FR) Baltimores s’était fait connaître en 2017 avec l’EP Air à l’ambiance dub, puis en 2019 avec Digitally Yours, un EP dans la même veine réalisé en collaboration avec le riddim maker Digithew. L’artiste marseillais a sorti fin 2020 son premier album solo : Study Trip. Créateur intarissable, il n’est pas seulement MC, et le prouve avec cet album 100% auto-produit. Créer lui même ses riddims afin de gagner en liberté artistique et développer son propre univers, tel est le défi relevé par le chanteur, qui a composé, arrangé et enregistré lui-même la totalité des 20 titres présents sur le projet. Rompu à la MAO, il enregistre aussi guitare, basse et percussions lui-même. Côté instru, on retrouve une large palette de ce que reggae music a à offrir, allant du roots au dancehall en passant par le dub. Côté lyrics, Baltimores traite de sujets tels que la crise environnementale, les « migrants », l’absurdité des guerres, la délinquance en col blanc, mais aussi des thématiques plus légères comme l’aspiration au bonheur ou encore la fièvre des soirées sound system. [https://www.youtube.com/channel/UCJQ2kXWE0VaxqgQ98RR_64g](https://www.youtube.com/channel/UCJQ2kXWE0VaxqgQ98RR_64g) YOUTHIE (FR) Juliette Bourdeix aka Youthie commence la trompette à 6 ans, et entre au conservatoire de Paris à 17 ans en trompette classique. Maintenant professeure de trompette, elle joue également de l’accordéon et de la flûte traversière. Elle a joué pendant 8 ans dans Natty Princess, groupe de reggae féminin qui s’est produit sur une centaine de dates. Depuis quatre ans, elle compose et enregistre pour de nombreux labels de dub sous son nom de scène « Youthie », et ses morceaux sont régulièrement joués en sessions par des sounds system. Elle a sorti son premier EP « Silver Winds » en 2018 chez Zulu Vibes, puis « Nomad Skank » en 2019, un album 16 titres en collaboration avec le riddim maker Macca Dread en auto-production sur son label Youthie Records, dans lequel elle mêle reggae et musiques du monde. En 2020, elle produit un Maxi Vinyle avec deux titres de l’album et leurs versions Dub par Zulu Vibes. Un EP vinyle avec des remixs de « Nomad Skank » en collaboration avec Alkemist vient de sortir sur le label Culture Dub. Elle travaille actuellement sur son nouvel album avec Macca Dread, prévu pour 2022. Vidéo → [https://www.youtube.com/channel/UCdv4T4kv7N6VNuRXsyc3rfQ](https://www.youtube.com/channel/UCdv4T4kv7N6VNuRXsyc3rfQ)

