[[http://www.metassos.fr](http://www.metassos.fr)](http://www.metassos.fr) : défendre des styles musicaux inexplorés et underground et mettre en avant les talents locaux grâce aux lumières de tête d’affiche. Mission accomplie samedi avec les talentueux Echo Doppler qui partageront la scène avec les emblématiques Mahom, actif depuis plus de 15 ans dans la sphère dub, Knights of Mandala, inspiré de la culture Nerd et Saadji pour finir sur un dub to trance mystique. _________________________________________________ PROGRAMMATION – MAHOM [Dub] … [[https://youtu.be/ibY-HxgNsAY](https://youtu.be/ibY-HxgNsAY)](https://youtu.be/ibY-HxgNsAY) – Echo Doppler [Dub Electro Drum&Bass] … [[https://youtu.be/zEvOaAvivRs](https://youtu.be/zEvOaAvivRs)](https://youtu.be/zEvOaAvivRs) – Knights of Mandala [Urban Dub] … [[https://youtu.be/AoU4kYU-zIw](https://youtu.be/AoU4kYU-zIw)](https://youtu.be/AoU4kYU-zIw) – Saadji [Dub to Trance] … [[https://youtu.be/YM2acEnejbE](https://youtu.be/YM2acEnejbE)](https://youtu.be/YM2acEnejbE) _________________________________________________ INFOS PRATIQUES Tarifs (hors frais de location) : • Tarif normal : 12€ • Tarif réduit* : 8€ • Gratuit pour les moins de 10 ans (*adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi, -18ans >> sur présentation d’un justificatif) Billets en ventes sur : ➡️ Weezevent : [[https://my.weezevent.com/dub-sphere](https://my.weezevent.com/dub-sphere)](https://my.weezevent.com/dub-sphere) Ouvertures des portes : 19h30 BAR SUR PLACE CB à partir de 1€ Lieu : L’Estaminet – Café Culture Esplanade Gérard Philipe – Quartier du Buisson 78 114 Magny-les-Hameaux ______________________________________________ Plus d’information sur [www.metassos.fr](http://www.metassos.fr)

Mahom + Saadji + Echo Doppler + Knights of Mandala

