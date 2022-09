Dub Silence Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Dub Silence Dole, 6 octobre 2022, Dole. Dub Silence

47 rue Léon Chifflot Au détour Dole Jura Au détour 47 rue Léon Chifflot

2022-10-06 – 2022-10-06

Au détour 47 rue Léon Chifflot

Dole

Jura EUR Dans cette version acoustique, les 3 chanteurs de Dub Silence prennent les instruments pour nous emmener hors des sentiers battus, où hip-hop et reggae marchent de concert, où la chanson française s’invite de maniêre festive, pour mieux nous inciter à bouger et sourire. contact@audetour-dole.fr https://audetour-dole.fr/ Au détour 47 rue Léon Chifflot Dole

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Dole Jura Au détour 47 rue Léon Chifflot Ville Dole lieuville Au détour 47 rue Léon Chifflot Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Dub Silence Dole 2022-10-06 was last modified: by Dub Silence Dole Dole 6 octobre 2022 47 rue Léon Chifflot Au détour Dole Jura Dole Jura

Dole Jura