DUB – PANDA DUB Nancy, 27 avril 2022, Nancy.

DUB – PANDA DUB L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy

2022-04-27 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-27 L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie

Nancy Meurthe-et-Moselle

La date de PANDA DUB + MOKO initialement prévue le 09 Avril 2020, puis reportée au 21 Octobre 2020 puis au 12 Mai est reportée au Mercredi 27 Avril 2022 à 20H00.

Les billets achetés restent valables, et les remboursements sont possibleq jusqu’au Vendredi 11 juin 2021 inclus.

PANDA DUB

Artiste incontournable du paysage indépendant & alternatif français, Panda Dub est de retour en 2020 pour défendre son nouvel album «Horizons».

Fort de 10 années de tournées et 7 albums et Eps sortis sur ODGProd, l’artiste Lyonnais nous livre ses deux dernières années de travail sous la forme d’un album incluant notamment des remixes de Flavia Coehlo, Alpha Steppa ou encore Atili.

Perpétuant cette exploration sans cesse renouvelée de la scène dub et bass music, l’album tient les promesses d’un nouveau voyage musical singulier et propre à Panda Dub.

M.O.K.O

La fièvre du bpm, la rage au cœur, M.O.K.O c’est un duo de gentils énervés/cracheurs de beats qui ne ménagent ni les hanches, ni les oreilles et touchent aux sensibilités punk, rock, electro et bass music. Composé d’une batteuse chauffée à blanc/punkoïde et d’un machiniste touche-à-tout, le duo prend feu d’entrée de jeu, les basses pour combustibles. Tempo sauvage, M.O.K.O délivre un live vivant à l’énergie contagieuse.

+33 3 83 38 44 88

L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy

