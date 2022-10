Dub meeting week-end Jour 2 Valence Valence Catégories d’évènement: Drme

2022-11-05 21:00:00 21:00:00 – 2022-11-06 04:00:00 04:00:00

Drme Valence Drôme EUR 15 Une première au Mistral Palace et dans les Dub Meeting : Un week-end entier de danse, avec la venue exceptionnelle le samedi d’ABA SHANTI-I, Emperor of Dub, et de son fils, ASHANTI SELAH, pointure montante de la Dub consciente, le vendredi info@mistralpalace.com +33 9 81 31 92 37 Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence

