Dub Inc TRANSBORDEUR, 22 mars 2023, VILLEURBANNE.

Dub Inc TRANSBORDEUR. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 20:00 (2023-03-22 au ). Tarif : 31.9 à 31.9 euros.

Vilage 42 (PLATESV-R-2021-001714) en accord avec AGDL présente DUB IN + première partie Dub inc. est devenu sans conteste, le groupe le plus emblématique du reggae made in France. C’est avant tout par la scène que ses musiciens et chanteurs se sont imposés depuis dix ans comme fer de lance de la scène française, en apportant un vent de fraîcheur. Leur recette, mixant un sens de la mélodie inimitable et une éthique humaine portée par des textes sincères, leur a permis d’exporter leur reggae en dehors des frontières (Portugal, Allemagne, Algérie, Sénégal, Canada ou Colombie…) et de croiser le fer avec des artistes d’envergure internationale (Tiken Jah Fakoly, David Hinds, Tarrus Riley…). Naviguant entre reggae, dancehall, musique kabyle ou world music, le groupe est porté par les voix de Bouchkour et Komlan, et leurs styles aussi différents que complémentaires. Qu’ils chantent en français, en anglais ou en kabyle, le message universel passe : l’importance du métissage, du mélange des styles. Et leur énergie en live fait le reste !Ouverture des portes : 20h – Placement assis non numéroté. Réservations P.M.R : Office de Tourisme de Sète – 04 99 04 71 71 Dub Inc

TRANSBORDEUR VILLEURBANNE 3 boulevard Stalingrad Rhne

