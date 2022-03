Dub inc., Mystical Faya La Vapeur, 11 mai 2022, Dijon.

Dub inc., Mystical Faya

La Vapeur, le mercredi 11 mai à 20:30

**Dub inc.** (FR) / Reggae Dub inc. est devenu sans conteste, le groupe le plus emblématique du reggae made in France. C’est avant tout par la scène que ses musiciens et chanteurs se sont imposés depuis dix ans comme fer de lance de la scène française, en apportant un vent de fraîcheur incontesté. Naviguant entre reggae, dancehall, musique kabyle ou world music, le groupe est porté par les voix de Bouchkour et Komlan, et leurs styles aussi différents que complémentaires. Qu’ils chantent en français, en anglais ou en kabyle, le message universel passe : l’importance du métissage, du mélange des styles. Et leur énergie en live fait le reste ! [https://youtu.be/nYwso-M5ils](https://youtu.be/nYwso-M5ils) **Mystical Faya** (FR) En s’inspirant des codes du reggae jamaïcain et anglais des années 70-80, Mystical Faya propose un reggae teinté de soul et parsemé de touches rock. Mystical Faya c’est aussi et surtout une voix d’exception accompagnée de choeurs ainsi que des mélodies énergiques et envoûtantes. Riche de ses nombreuses expériences live à travers la France et en Europe le groupe se distingue au sein du paysage reggae hexagonal en rassemblant un public éclectique. [https://youtu.be/hN-9Ml8ZBp4](https://youtu.be/hN-9Ml8ZBp4) — Plus d’infos : [https://bit.ly/3oW53DY](https://bit.ly/3oW53DY)

De 5.50 à 27€

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



