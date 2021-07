Genève Post Tenebras Rock Genève Dub Fx Post Tenebras Rock Genève Catégorie d’évènement: Genève

Post Tenebras Rock, le samedi 2 octobre à 20:00

[ Dub Fx ] Box, Dub, Drum&Bass (AUS) [www.dubfx.com](https://dubfx.com/?fbclid=IwAR2eh1yKhef9tzEl-MKG1RA-6DBM7jN6dvP3hgKJIlLBwk_beotTByZasJs) | [Instagram](https://www.instagram.com/dubfx11/?fbclid=IwAR0oMtBcfI2r1fpoI-3J3p56aZaUSBYb-JfhwIAYJe0YnyM_X-occtyu-YA) | [Facebook](https://www.facebook.com/dubfx?fbclid=IwAR1wGA_FNLu1sqZosb-V-C4Y9j53wIleohZAHCSisCk27Z4nPL5uMUxQO0Q) | [Youtube](https://www.youtube.com/dubfx) En 2006, Benjamin Stanford rejoint l’Europe avec un plan simple. vivre dans une camionnette, parcourir le monde et se produire dans la rue. Avec plus de cent milles albums vendus, Dub Fx fait vibrer les festivals du monde entier. 150 millions de vues sur Youtube, une fanbase de 600 000 personnes. “J’aime mélanger tous les genres, jazz, reggae, hip-hop, samba, drum n bass, dubstep. Peu importe ce que je ressens en ce moment, c’est la beauté de ma configuration. ” ——- Billets [PETZI](https://www.petzi.ch/fr/events/46235-ptr-usine-dub-fx-ptr-usine-geneve/tickets/?fbclid=IwAR1f8n464Edz2vlF2pERFZoSAhjd68j3oUxc8EOJv-m4y6dBTPFf3d00OsE) Prélocs : 25.- | Membres : 15.- | Sur place : 30.- ATTENTION AUX ARNAQUES ! BILLETS EN VENTE CHEZ NOS PARTENAIRES UNIQUEMENT ——- Deviens Membre Des soirées gratuites ! Des concerts jusqu’à moitié prix ! Rejoins la membritude PTR pour seulement 50.- par année ! [ [Deviens Membre](https://ptrnet.ch/membritude/) ] ——- Transports Arrêt Palladium : 1, 14, 15, NC, NJ Arrêt Stand : 1, 14, 15, NA, NC, NJ, NK, NM Arrêt Bel-Air : 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 36, NA, NC, NE, NJ, NK, NO, NP, NT, NV Parking Hôtel des Finances (à 200m) Parking des Seujet (à 200m) Parking Gazomètres (à 700m) [www.ptrnet.ch](https://ptrnet.ch/) Évènement de Post Tenebras Rock – L’Usine, Mainland Music et Dub Fx Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction

2021-10-02T20:00:00 2021-10-02T23:30:00

