DUB CAMP FESTIVAL Joué-sur-Erdre Joué-sur-Erdre Catégories d’évènement: Joué-sur-Erdre

Loire-Atlantique

DUB CAMP FESTIVAL Joué-sur-Erdre, 13 juillet 2022, Joué-sur-Erdre. DUB CAMP FESTIVAL

Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

2022-07-13 – 2022-07-16 Joué-sur-Erdre

Loire-Atlantique Joué-sur-Erdre Chaque année, plus de 50 crews viennent se produire sous les 5 chapiteaux du Dub Camp Festival. D’envergure européenne, le festival accueille des artistes venus de France, de Suisse, d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre, de Suède… Accueillant près de 30 000 festivaliers sur 4 jours, Dub Camp s’attellera à vous faire vivre une expérience mémorable au rythme du skank jamaïcain, le tout sur un site naturel exceptionnel au bord du Lac de Vioreau. Festival international de Sound System Culture au bord du lac de Vioreau Accueil Chaque année, plus de 50 crews viennent se produire sous les 5 chapiteaux du Dub Camp Festival. D’envergure européenne, le festival accueille des artistes venus de France, de Suisse, d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre, de Suède… Accueillant près de 30 000 festivaliers sur 4 jours, Dub Camp s’attellera à vous faire vivre une expérience mémorable au rythme du skank jamaïcain, le tout sur un site naturel exceptionnel au bord du Lac de Vioreau. Joué-sur-Erdre

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Joué-sur-Erdre, Loire-Atlantique Autres Lieu Joué-sur-Erdre Adresse Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique Ville Joué-sur-Erdre lieuville Joué-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique

DUB CAMP FESTIVAL Joué-sur-Erdre 2022-07-13 was last modified: by DUB CAMP FESTIVAL Joué-sur-Erdre Joué-sur-Erdre 13 juillet 2022 Joué-sur-Erdre, Loire-Atlantique

Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique