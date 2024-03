DUB ADVENTURE : Manudigital meets Tetra Hydro K feat Tracy De Sá & Dapatch L’Astrolabe Orleans, jeudi 11 avril 2024.

Jeudi 11 avril, 20h30 L'Astrolabe ABONNÉ ASTRO : 15€ / PRÉVENTE : 20€ / SUR PLACE : 23€

PLACEMENT LIBRE, DEBOUT

Dub Adventure, c’est la collaboration entre 2 monuments de la scène reggae/dub qui associent leurs talents pour vous offrir une tournée qui s’annonce épique. Un projet éphémère réunissant le mythique duo Tetra Hydro K maîtres de l’Electro Dub et le génie du Reggae Manudigital, connu pour ses nombreuses productions digitales et ses lives ultra énergiques.

Ils seront accompagnés de deux de leurs MC favoris, la talentueuse rappeuse Tracy De Sá et le MC Dapatch vétéran des sound systems avec son flow rub a dub. Ils nous proposeront un puissant show live avec une fusion des styles mémorable ! Ne manquez pas cette Dub Adventure, où la Bass Music, le Reggae et le Dub s’unissent pour créer une tempête sonore inédite.

Manudigital est un beatmaker et bassiste de la scène reggae/dub. Il s’impose aussi comme un des plus grands producteurs en Europe grâce à des collaborations avec de gros artistes français et internationaux comme L’Entourloop, Alborosie, Soom T ou Queen Omega. Il a su créer une musique hybride teintée de ses multiples influences musicales, du reggae digital à la bass music en passant par la jungle ou la drum’n’bass. Cette expérience unique se retrouve aussi lors de ses concerts durant lesquels il surprend son public en créant une expérience immersive où l’énergie du reggae fusionne avec la puissance des musique électroniques. Chaque show devient un événement mémorable et surpuissant.

Tetra Hydro K, c’est un laboratoire sonore dans lequel deux alchimistes du dub expérimentent de multiples sonorités pour s’inscrire durablement sur la scène électro-dub française. Issus respectivement de l’univers de la free party et du trip-hop, leurs inspirations prennent source chez les ténors du dub tel High Tone, Improvisator Dub ou encore Kaly Live Dub. Kanay s’attèle à créer une rythmique implacable tandis que Krilong apporte son génie mélodique au saxophone. Du dub à la trance THK retournent les dancefloors à chacune de leurs apparitions.

Tracy De Sá, féministe évidente, fière dans un milieu hip hop régi par les hommes. La rappeuse déroute l’auditeur par ses changements de rythmes imprévus mais maîtrisés et le galvanise de ses rimes guerrières. Sans tabou et sans gêne, elle aborde avec un flow imparable des thèmes tels que la sexualité et le plaisir féminin, la réappropriation du corps, le pouvoir, la liberté, la fierté d’être ce qu’on est, la fierté d’être une femme.

Dapatch est un MC français dont le style vocal s’inscrit dans la pure tradition du Rub a dub, s’inspirant des grands dee jay jamaïcains comme Jim Kelly, Supercat, Lone Ranger ou Welton Irie. Il a débuté comme sélecteur dans les années 90 et a progressivement évolué vers le toast pour se produire exclusivement au micro dorénavant. Spécialiste des sound system, Dapatch distille son flow rub a dub aux quatre coins de l’hexagone.

L'Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire