Camp EEDF louvetteaux Duault 2023 Duault Duault Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Duault Camp EEDF louvetteaux Duault 2023 Duault, 8 juillet 2023, Duault. Camp EEDF louvetteaux Duault 2023 8 – 26 juillet Duault 500 Rejoignez un camp éclé : 18 jours en pleine nature !

Les louvetteaux (8-11 ans) seront accueillies pour un camp en pleine nature où les enfants auront l’occasion de rencontrer d’autres enfants de leur âge, de vivre en collectivité, de jouer dehors, de camper, d’apprendre à vivre dans la nature (faire un feu, construire des installations…), et bien d’autres activités ! Duault Le prieuré Saint Jean Duault 22160 Côtes d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « eedfplumedeau@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-26T00:00:00+02:00 – 2023-07-26T16:00:00+02:00 scoutisme nature Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Duault Autres Lieu Duault Adresse Le prieuré Saint Jean Ville Duault Departement Côtes d'Armor Age min 8 Age max 12 Lieu Ville Duault Duault

Duault Duault Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duault/

Camp EEDF louvetteaux Duault 2023 Duault 2023-07-08 was last modified: by Camp EEDF louvetteaux Duault 2023 Duault Duault 8 juillet 2023 Duault Duault Duault

Duault Côtes d'Armor