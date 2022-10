Duathlon Vert Aubure, 23 avril 2023, Aubure.

Duathlon Vert

Aubure Haut-Rhin

2023-04-23 09:00:00 – 2023-04-23 18:00:00

Aubure

Haut-Rhin

Aubure

EUR Au coeur du plus haut village d’Alsace, testez votre performance lors du Duathlon Vert. Course à pied et en VTT jusqu’au château du Bilstein.

Marché du terroir, animation musicale, parcours et animations pour les enfants.

Pour plus de renseignements, cliquez ici : Duathlon Vert

Au cœur du plus haut village d’Alsace, testez votre performance lors du Duathlon Vert. Course à pied et en VTT jusqu’au château du Bilstein. Accompagnement de balades avec le Parc Naturel du Ballon des Vosges. Plus de renseignements sur le site : www.duathlonvertaubure.fr

+33 3 89 78 14 58

Aubure

dernière mise à jour : 2022-10-21 par