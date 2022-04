Duathlon vert, 24 avril 2022, .

Duathlon vert

2022-04-24 – 2022-04-24

Le Comité des Fêtes organisera le Dimanche 24 Avril à Aubure son 1er Duathlon Vert.

2 parcours seront proposés : Course XS et Course S.

Course XS. 3km, 9,6km, 3km Heure de départ : 10h30. Course ouverte à tous.

Course S. 5,7km, 16km, 3,8km. Heure de départ : 14h. Circuit trail et VTT

Au cœur du plus haut village d’Alsace, testez votre performance lors du Duathlon Vert. Course à pied et en VTT jusqu’au château du Bilstein. Marché du terroir, animation musicale, parcours et animations pour les enfants.

Des animations “Nature” seront proposées en partenariat avec le Parc Naturel régional des Ballons des Vosges.

