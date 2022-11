Duathlon VautourMan Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

2023-09-23

– format M : course à pied 5 kms, vélo 32 kms, course à pied 5 kms.

– format L : course à pied 10 kms, vélo 70 kms, course à pied 7 kms.

Ouverture des inscriptions le 12 novembre 2022 à 13h Partez à l’assaut du Val d’Azun entre les cols de Couraduque et du Soulor au travers de 2 parcours de course. contact@vautourman.com https://duathlon.vautourman.com/ Col de Couraduque ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

