Duathlon La Fermière Marseille 9e Arrondissement, 6 mars 2022, Marseille 9e Arrondissement.

Duathlon La Fermière Marseille 9e Arrondissement

2022-03-06 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-06

Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement

Sur le site de la faculté des sciences de Luminy, entièrement fermé et sécurisé, les Sardines ont imaginé plusieurs parcours pour les jeunes, comme par le passé, mais aussi, et c’est une autre nouveauté, pour les adultes: 2 courses enfants (6-9 ans et 10-13 ans) en cross duathlon avec VTT et 2 courses adultes (XS et S) en duathlon avec vélo de route.

le Duathlon de la Fermière entièrement relooké que vont proposer les Sardines Triathlon.

https://www.lessardines.com/nos-organisations/duathlon-la-fermiere-nouvelle-formule-page-21

Marseille 9e Arrondissement

